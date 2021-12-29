Сидней, Австралия, 29 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Организаторы большого мероприятия по празднованию Нового года в Сиднее предупредили, что продажа билетов, которые дают право попасть в городскую гавань, вид на которую с Сиднейским оперным театром и сотнями взрывающихся фейерверков так известны все миру, может прекратиться, если число новых случаев заражения коронавирусом продолжит расти нынешними темпами. Об этом 29 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM C Новым Годом

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Стивен Гилби, исполнительный продюсер празднования Нового года в городе, заявил в интервью Nine News, что организаторы готовы адаптировать свои планы, если власти введут новые ограничения.

«Мы будем реагировать на любые изменения предписания в области общественного здравоохранения и вносить поправки в наши планы, поскольку нам необходимо обеспечить безопасность людей», — подчеркнул Гилби.

Отмечается, что к посетителям смотровых площадок будут применяться те же правила, что и к посетителям кафе и ресторанов — полная вакцинация от COVID-19, наличие маски и соблюдение социальной дистанции.