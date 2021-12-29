Москва, , 12:01 — REGNUM Чаще всего жители России обещают сами себе в новом году заняться образованием и больше читать (30%), уделять больше внимания близким (27%) и наладить свою личную жизнь (26%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хотят с 1 января 2022 года заняться спортом 25%, сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям — по 23%. Об изменении мировоззрения, отношения к жизни и окружающим задумывается каждый пятый (20%).

Мечтают сделать ремонт и выучить иностранный язык по 18%, изменить систему питания и больше отдыхать — по 16%, отказаться от вредных привычек — 14%, изменить круг друзей — 11%. Ничего не желают менять в новом году 6%.

Женщины чаще всего дают себе обещание с нового года больше читать, заняться спортом и изучением иностранного языка, Мужчины загадывают в новом году отказаться от вредных привычек и уделять больше времени близким.

Опрос проведён 20—24 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, наступающий 2022 год большая часть жителей России (78%) собирается встретить у себя дома.

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