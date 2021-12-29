Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM В Бурятии в 2020 году впервые в жизни заболевания системы кровообращения были выявлены у 28,8 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом первичная заболеваемость снизилась на 10,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Проверка крови Publicdomainpictures.net

Чаще всего у жителей диагностировали болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (27,9%), цереброваскулярные болезни (17,4%) и ишемические болезни сердца (15,5%). Смертность от этих болезней занимает первое место в структуре причин смертности населения региона.

«От болезней системы кровообращения — 4747 человек, что составило 40,3% от общего числа умерших. В сравнении с предыдущим годом смертность от данного класса болезней увеличилась на 4,2%, в сравнении с 2000 годом снизилась на 23,1%», — отметили в службе статистики.

При этом мужчины умирают в 3,4 раза чаще женщин, а 82,7% скончавшихся были старше трудоспособного возраста.