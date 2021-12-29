Мельбурн, Австралия, 29 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, зарегистрировали 3767 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным антирекордом с начала пандемии. Выступая на пресс-конференции 29 декабря, министр здравоохранения Мартин Фоули заявил, что математические модели Института Догерти подтверждаются, и поэтому, по его прогнозам, все указывает на то, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет только ухудшаться, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По состоянию на 29 декабря 397 жителей Виктории проходят лечение в больницах в связи с COVID-19, по сравнению с 361 днем ранее.

На фоне того, что чуть ли не каждый день за последние недели приносит новые антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом, проводить ПЦР-тестирование для всех и каждого в Виктории становится уже просто невозможным. Поэтому Фоули заявил, что скоро в свободном доступе будут экспресс-тесты на антитела.

Он подтвердил, что правительство Виктории закупило 34 миллиона экспресс-тестов, которые будут раздаваться гражданам бесплатно, а первые партии пребудут уже на следующей неделе.

«Экспресс-тесты на антитела должны быть бесплатными, и мы сделаем так, чтобы они были бесплатными», — заявил Фоули.