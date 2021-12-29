Уфа, 29 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Ключевым достижением для Башкирии глава республики Радий Хабиров считает начало реализации масштабных инициатив в сфере науки. Об этом он сообщил журналистам во время большого интервью.

Glavarb.ru Радий Хабиров

В ходе интервью Хабиров подвёл личные итоги текущего года и назвал проекты, которыми гордится.

Так, важным достижением для Башкирии он считает начало реализации масштабных инициатив в сфере науки: получение федеральной поддержки на возведение межвузовского студенческого кампуса, развитие Евразийского научно-образовательного центра, успешное участие вузов Башкирии в программе «Приоритет 2030».

Он отметил, что в республике удалось запустить первые производства в особой экономической зоне «Алга». Кроме этого, продолжается строительства Восточного выезда.

Он сообщил, что в регионе успешно противостоят распространению коронавируса.

«За этот год мне перед жителями республики не стыдно», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать центр компетенций Национальной технологической инициативы в области климата и декарбонизации.