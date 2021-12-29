Москва, , 11:57 — REGNUM Граждан России советуют с осторожностью относится к новогодним розыгрышам. Они могут оказаться фейковыми. Мошенническую схему с фальшивым новогодним розыгрышем денежных призов якобы от российских ретейлеров обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского». Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Розыгрыш призов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, злоумышленники предлагают принять участие в небольшом социологическом опросе, который якобы должен помочь повысить качество обслуживания, и просят рассказать в сообщениях об акции своим знакомым. После чего мошенники просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыш, в котором потенциальным жертвам предоставляется возможность «выиграть» от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша», — уточнила в беседе с ТАСС старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Также гражданам советуют внимательно проверять сайты, на которых они оставляет свои данные, не переходить по сомнительным ссылкам в почте и с опаской относиться к слишком щедрым предложениям в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ране в «Лаборатории Касперского» сообщили, что двухфакторная аутентификация с получением кода по СМС, подтверждающего платежи в интернете, более не является препятствием для мошенников.

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