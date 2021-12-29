Новороссийск, Краснодарский край, 29 декабря 2021, 11:56 — REGNUM Андрей Кравченко официально вступил в должность главы Новороссийска 29 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Андрей Кравченко — уроженец Новороссийска, работал в учреждениях при администрации города, юристом в различных организациях. До назначения на должность мэра руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.
Мэром Новороссийска он был избран 24 декабря решением Новороссийской гордумы. В должности он сменил Игоря Дяченко, занимавшего пост мэра с 2016 года.
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