Новороссийск, Краснодарский край, , 11:56 — REGNUM Андрей Кравченко официально вступил в должность главы Новороссийска 29 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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«Руководить одним из ведущих муниципалитетов Кубани, городом-героем, крупным морским портом — высокая ответственность и серьезная нагрузка. Важно продолжать решение существующих проблем в водоснабжении и в сфере ЖКХ, строить школы и детские сады, создавать комфортные общественные пространства, завершить разработку нового генплана. Перед городом стоят масштабные задачи по развитию транспортной инфраструктуры. Уверен, вы приложите все силы, чтобы они были реализованы», — говорится в тексте поздравления, направленного губернатором Вениамином Кондратьевым.

Андрей Кравченко — уроженец Новороссийска, работал в учреждениях при администрации города, юристом в различных организациях. До назначения на должность мэра руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.

Мэром Новороссийска он был избран 24 декабря решением Новороссийской гордумы. В должности он сменил Игоря Дяченко, занимавшего пост мэра с 2016 года.

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