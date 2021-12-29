Луганск, , 11:56 — REGNUM Для Киева и для его кураторов в США конфликт в Донбассе является выгодным и потому они собираются его поддерживать. Об этом 29 декабря заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

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«Очевидно, что Киеву, а вернее его заокеанским кураторам, выгоден конфликт в Донбассе. Они намерены его поддерживать, а не завершать. Зеленский мало что решает сегодня у себя в стране. Все ключевые решения принимаются в Вашингтоне», — сказал он в интервью агентству Луганскинформцентр.

Также Пасечник указал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в текущем году обострилась и уточнил, что если в 2020 году Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ЛНР 238 раз, то за 11 месяцев 2021 года — 522 раза.

«То есть цифра выросла более чем в два раза», — добавил глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реформирования «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе пока не предвидится.