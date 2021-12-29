Пенза, , 11:54 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 29 декабря общее число выявленных заражений коронавирусом достигло 101 322 случая, за прошедшие сутки заболели 262 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Накануне в регионе коронавирус выявили у 273 жителей. Выздоровели с начала пандемии 81 716 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 648 человек.

Скончались всего 4606 пациентов с коронавирусом, из них восемь — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных носителей коронавируса достигло 10 458 271.

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