Махачкала, 29 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Дагестане доведено до суда уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии. Ему предъявлено обвинение в халатности при исполнении должностных полномочий, сообщили 29 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установлено в ходе расследования, в период с 2019 по 2020 год экс-министр не обратил должного внимания на работу регионального оператора «УК «Лидер», которое должно было собирать и транспортировать твердые коммунальные отходы. Между тем, работа предприятия велась с нарушениями, своих обязанностей компания не исполняла, к тому же у нее не было документа о банковской гарантии. Несмотря на это, глава минприроды не предпринял мер для прекращения незаконной деятельности этой компании.

«Лидер» продолжал незаконно вывозить мусор и вываливать его на не предусмотренном для этого участке. В результате были нарушены интересы граждан и право на проживание в благополучной среде. При этом республика лишилась из-за этих нарушений возможности на получение компенсации в размере более 100 млн рублей. Прокуратура считает, что действия бывшего министра нанесли существенный вред республике.