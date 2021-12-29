Кемерово, , 11:54 — REGNUM С сентября на объектах кузбасской шахты «Заречная» было выявлены сотни нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своём телегграм-канале.

В шахте Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков

«С начала сентября (момент смены собственника) Сибирским управлением Ростехнадзора в режиме постоянного государственного надзора на объектах АО «Шахта «Заречная» и АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» выявлено 294 нарушения обязательных требований промышленной безопасности», — уточнил Виль.

В итоге 56 должностных лиц оштрафовали на общую сумму 1,4 млн рублей. Работы приостанавливались в четырёх случаях.