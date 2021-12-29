Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, а число вылечившихся за сутки осталось на прежнем уровне. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 29 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 46 392 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки (28 декабря) заболели 70 человек. Количество вновь заболевших снизилось на два по сравнению с данными за 27 декабря.

Переболели ковидом в Чувашии 40 467 человек, из них за последние сутки выздоровели 52 жителя (27 декабря — 51 человек). Доля вылечившихся составила 87,23%.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Чувашии скончались 3842 жителя, в том числе за последние сутки умерли 15 ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года в Чувашии запретили детям до 14 лет посещать крупные торговые центры без сопровождения одного из родителей или опекунов. Кроме того, с 20 января 2022 года в республике вводятся QR-коды для посещения гипермаркетов — всего их в Чувашии 42, в том числе 35 находятся в Чебоксарах.