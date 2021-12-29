Красноярск, 29 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В городе Сосновоборске полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении маленькой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

acandraja Девочка

По данным ведомства, в производстве следственных органов находится уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера. Оно было возбуждено в декабре 2021 года по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Стражи порядка опросили возможных свидетелей преступления, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. При просмотре одной из записей внимание полицейских привлёк мужчина. В результате подозреваемый был установлен. Им оказался ранее не судимый горожанин 1949 года рождения.

Житель Сосновоборска задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, сосновоборский педофил надругался над девятилетней девочкой.