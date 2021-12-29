Благовещенск, 29 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В столице Приамурья проводились азартные игры через интернет. В организации этого нелегального бизнеса обвиняют семерых амурчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе УФСБ России по Амурской области.

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Азартные игры проходили в четырёх подпольных помещениях. Их обнаружили в ходе рейдов. Во время обысков правоохранители изъяли около 80 единиц техники, с помощью которой работало казино.

Завершено расследование по делу, возбуждённому по статье 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр организованной группой с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Материалы переданы в суд. Собрано достаточно доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Амурской области прошла операция по задержанию сотрудников МВД региона. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.