Лондон, 29 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. При открытии торгов на бирже цена на газ в Европе сохраняется на уровне $1200 за тысячу кубометров. Это 29 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки, по состоянию на 11:00 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1203 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова наращивать добычу газа и поставлять его в Европу в любых объёмах, но при условии заключения долгосрочных контрактов.