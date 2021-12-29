Джакарта, , 11:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что 42 случая заражения штаммом «Омикрон» обнаружили у граждан, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

У большинства заразившихся штаммом «Омикрон» в Индонезии не было симптомов, хотя у некоторых из них наблюдались кашель, насморк и небольшая температура.

По данным министерства, новый штамм коронавируса обнаружили у индонезийских граждан, вернувшихся из США, Конго, Южной Корее, Турции, Малайзии, Кении, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Малави, Испании и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарство от коронавируса Paxlovid будет доставлено в Индонезию в январе 2022 года.

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