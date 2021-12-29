Торонто, Канада, , 11:45 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:109.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. В составе «Торонто» форварды Крис Буше и Паскаль Сиакам набрали по 28 очков.

«Филадельфия» одержала 18-ю победу в 34 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Торонто» потерпел 17-е поражение в 31 игре и идёт на 21-м месте.

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