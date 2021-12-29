Москва, 29 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Смертная казнь скорее вредна, чем полезна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП). Так он прокомментировал рассуждения председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что в РФ может быть снят мораторий на смертную казнь.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Возможно всё, но не всё целесообразно. Что касается смертной казни, то лично я считаю, что она в целом скорее вредна, чем полезна. Уже хотя бы потому, что она порождает в массовом сознании готовность убивать на законных основаниях. А от этого не так уж далеко и до мысли о возможности убийства без таких оснований, — сказал Вассерман. — Тем не менее я считаю, что есть несколько видов преступлений, за которые смертную казнь назначать целесообразно. Во-первых, это преступления совершенные, бесспорно, неизлечимыми душевнобольными. Оставлять их в живых — это сомнительный гуманизм. Если медицина считает, что шансов [на исцеление] нет, то боюсь, что оставлять такого человека — это не гуманизм. Во-вторых, есть те, кто совершил преступления по политическим соображениям».

Как пояснил Вассерман, такие люди практически всегда надеются на то, что их единомышленники, придя к власти, их освободят.

«Поэтому их не пугают никакие сроки лишения свободы. Единственное, что таких людей может испугать (хотя тоже далеко не всегда), это возможность смертной казни. Возможность не дожить до осуществления своих идеалов. В этих двух случаях недостатки смертной казни можно не принимать в расчет», — считает Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, надо ли в РФ отменять мораторий на смертную казнь, высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).