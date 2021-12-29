Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в ноябре составил 508 280 человек. Это на 3,7% ниже показателя ноября 2019 года, рассказали ИА REGNUM в воздушной гавани.

Аэропорт Толмачево. Новосибирск Tolmachevo.ru

При этом на внутрироссийских рейсах было обслужено на 15,7% больше показателя ноября 2019 года — 427 917 пассажиров.

Самыми динамичными направлениями прошлого месяца (по сравнению с ноябрём 2019 года) на внутрироссийских авиалиниях были Братск, Уфа, Казань, Самара, Улан-Удэ, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Норильск и Абакан. Самыми популярными — Сочи, Ростов-на-Дону, Анапа, Минеральные Воды, Симферополь.