Нарьян-Мар, , 11:43 — REGNUM В региональном бюджете Ненецкого автономного округа в 2021 году для подготовки к внедрению маркировки молочной продукции ставка субсидии на 1 кг реализованного сельхозпредприятиями молока была увеличена с 58,50 рублей до 70 рублей. Общий объем таких субсидий в 2021 году составил около 60 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Молоко Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его словам, в НАО сельхозпредприятия из-за невозможности маркировать молочную продукцию закрываться не будут. Минимальные затраты на маркировку молочной продукции составят от 50 тыс. рублей. При ручном нанесении этикеток производитель может купить принтер, ручной сканер и программное обеспечение «Честный ЗНАК». Если объемы производства потребуют типографской маркировки, стоимость оборудования и упаковки будет значительно выше, уточнил Ферин.