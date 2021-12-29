Иваново, 29 декабря 2021, 11:43 — REGNUM Уголовное дело о гибели 20-летней студентки при обрушении кирпичной кладки здания Ивановского государственного политехнического университета готовится к передаче в суд. О завершении следствия сообщили 29 декабря в пресс-службе СКР.
Обвиняемым по делу о халатности проходит директор административно-хозяйственной службы вуза.
Девушка погибла вечером 31 марта — её тело с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено на пешеходном тротуаре по улице 8 Марта. Причиной гибели стало обрушение одного из парапетных ограждений с кровли учебного корпуса ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет».
По версии следствия, обвиняемый отвечал за техническое состояние зданий, на него была возложена обязанность по организации консервации здания указанного учебного корпуса. Однако необходимых мер, считают следователи, обвиняемый не принял, что привело к обрушению конструкция здания и гибели человека.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.