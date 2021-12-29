Иваново, 29 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Уголовное дело о гибели 20-летней студентки при обрушении кирпичной кладки здания Ивановского государственного политехнического университета готовится к передаче в суд. О завершении следствия сообщили 29 декабря в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Обвиняемым по делу о халатности проходит директор административно-хозяйственной службы вуза.

Девушка погибла вечером 31 марта — её тело с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено на пешеходном тротуаре по улице 8 Марта. Причиной гибели стало обрушение одного из парапетных ограждений с кровли учебного корпуса ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет».

«Указанное обрушение произошло в момент максимального надавливания снегового покрова в результате значительного физического износа нижних рядов кирпичной кладки парапетных ограждений и исчерпания их несущей способности», — уточнили в СК.

По версии следствия, обвиняемый отвечал за техническое состояние зданий, на него была возложена обязанность по организации консервации здания указанного учебного корпуса. Однако необходимых мер, считают следователи, обвиняемый не принял, что привело к обрушению конструкция здания и гибели человека.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.