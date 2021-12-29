Москва, , 11:42 — REGNUM Сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия (2022 года. — RT). Конец первого полугодия — это максимальный срок», — сказал он в интервью РБК.

Вместе с тем Новак уточнил, что при заинтересованности ЕС сертификацию газопровода можно провести быстрее и начать поставки топлива гораздо раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Европейский союз превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией.

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