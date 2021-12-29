Москва, 29 декабря 2021, 11:42 — REGNUM Сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Вместе с тем Новак уточнил, что при заинтересованности ЕС сертификацию газопровода можно провести быстрее и начать поставки топлива гораздо раньше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Европейский союз превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией.
Читайте также: В ФРГ заявили о «головной боли» Евросоюза из-за «Северного потока — 2»