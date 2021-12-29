Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Аликовском районе Чувашии в 2022 году продолжатся работы по благоустройству этнического двора. Соответствующие сведения о проведении аукциона опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Благоустройство в Чебоксарах Cap.ru

Заказчиком является администрация Аликовского района. В муниципалитете продолжится работа по благоустройству этнического двора «Культура и быт верховых чувашей», расположенного в селе Аликово. Речь идёт о работах в рамках первого этапа благоустройства (вторая часть).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 121 423 рубля 6 копеек. Данные средства выделяются из бюджетов трёх уровней: федерального, республиканского и муниципального.

Аукцион назначен на 11 января 2022 года. Планируется, что работы по благоустройству будут проводиться с 11 мая по 15 сентября 2022 года.

В документации, опубликованной на портале госзакупок, на 28 декабря в техническом задании не указано, о каких именно видах работ идёт речь. Отметим, что в июле 2021 года на общественном обсуждении по благоустройству этнического двора предлагалось направить средства на создание детской игровой площадки, озеленение и обновление асфальтобетонного покрытия.