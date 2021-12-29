Дагестанские Огни, Дагестан, , 11:41 — REGNUM В Дагестане сгорели два автомобиля, принадлежавшие отделу МВД в городе Дагестанские Огни. Как оказалось, пожар не был случайностью. Машины уничтожил намеренно поджигатель. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, сообщили 29 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону

Последствия поджога Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

«26 декабря 2021 года примерно в 05:40 в городе Дагестанские Огни мужчина с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Лицо, совершившее поджог, в настоящее время устанавливается для привлечения к уголовной ответственности.