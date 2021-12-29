Вашингтон, , 11:40 — REGNUM США продолжают надеяться на то, что КНДР положительно отреагирует на их призыв к диалогу. Об этом сообщил 28 декабря в ходе телефонного брифинга глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

По его словам, США по-прежнему готовы встретиться с представителями Северной Кореи без каких-либо предварительных условий.

Он также подчеркнул, что у Вашингтона нет враждебных намерений по отношению к Пхеньяну.

«Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на призыв, — сказал Прайс. — Мы продолжаем тесные консультации с союзниками, включая Южную Корею и Японию, по вопросам взаимодействия с КНДР».

Напомним, что КНДР продолжает воздерживаться от переговоров о денуклеаризации с 2019 года и игнорирует призывы США к диалогу.