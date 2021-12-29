Москва, , 11:39 — REGNUM Возможность индексации утилизационного сбора на автомобили для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 2022 году является небольшой. Об этом 29 декабря заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Kremlin.ru

«Вероятность того, что в следующем году состоится индексация утильсбора для новых легковых и грузовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, небольшая», — сказал он.

Также он добавил, что в настоящее время ведутся дискуссии с другими странами-участницами ЕАЭС в отношении спецтехники в части гармонизации утилизационного сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторг РФ Денис Мантуров заявил, что возглавляемое им ведомство ожидает в 2022 году замедления темпов роста цен на автомобили.