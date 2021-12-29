Волгоград, 29 декабря 2021, 11:44 — REGNUM Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.
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Максимальное количество осадков зафиксировано в южных и северо-западных районах области. На уборку снега ночью вышли комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, трактора, всего более 400 единиц.
По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в регионе до конца 2021 года.