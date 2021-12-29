Владивосток, 29 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Во Владивостоке в районе Спортивной набережной вечером 29 декабря прорвало трубу. Горячей водой оказалась залита вся прогулочная зона, сообщил городской портал vl.ru.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Спортивная набережная Владивостока

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Бьющий из-под земли фонтан в высоту достигал несколько десятков метров.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Воду перекрыли.

С набережной вода местами уходит через ливнёвку в море, а местами остается стоять и стала замерзать.

В «Дальневосточной генерирующей компании» сообщили, что произошло повреждение магистральной теплотрассы. В результате 22 здания, среди которых половина — административные, остались без теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.