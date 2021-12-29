Дубна, Московская область, 29 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Путь 11-летнего ребёнка от автобусной остановки до реки отследили камеры наружного наблюдения. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

«Выполнен осмотр места происшествия, осмотр камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка, а также свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи», — рассказали в СК о начале доследственной проверки.

По её результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в подмосковной Дубне обнаружили тело 11-летнего школьника.