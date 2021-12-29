Нарьян-Мар, , 11:37 — REGNUM В Ненецком автономном округе с 2019 года до конца 2021 года закрылись три крестьянских хозяйства, занимавшихся молочным скотоводством. Два из них передали животных вновь созданным крестьянским хозяйствам. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, в НАО молочным скотоводством занимаются пять крестьянских хозяйств и один сельскохозяйственный кооператив. Поголовье крупного рогатого скота в 2019 году составляло 445 голов, в 2020 году — 413 голов, в 2021 году — 445 голов.

Коз в НАО разводит одно крестьянское хозяйство. Овец в НАО не разводят, уточнил Ферин.