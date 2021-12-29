Архангельск, , 11:35 — REGNUM В Северном (Арктическом) федеральном университете среди вакцинированных от ковида студентов разыграют призы, одним из которых станет поездка в Арктику, сообщает пресс-служба вуза.

Арктика (сс) tpsdave

«К сожалению, среди студентов университета много тех, кто уже столкнулся с этой заразой и понимает всю опасность новой короновирусной инфекции, — рассказал председатель Совета студенческого самоуправления Виктор Няков. — Вместе с тем, доля привитых среди студентов не так высока, как того хотелось бы. По разным высшим школам она колеблется от 40 до 52%. Именно поэтому мы ведем большую разъяснительную работу в студенческом сообществе, снимаем ролики, проводим встречи в рамках акции «САФУ — территория без ковида». Одной из инициатив стал конкурс среди студентов, в рамках которого мы разыграем ценные призы, главный из которых — путевка на Арктический плавучий университет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске началась вакцинация иностранных студентов.