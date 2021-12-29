Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Отделы регистрации актов гражданского состояния о смерти в Санкт-Петербурге начнут принимать первичные обращения и выдавать повторные документы с 3 января 2022 года. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском комитете по делам ЗАГС.

После смерти mira66

Отделы по регистрации смерти в Петербурге в период праздничных дней будут осуществлять свою деятельность с 3 по 6 января, с 9:30 до 17:00. При этом получить свидетельство о смерти в отделах ЗАГСа Колпинского, Петродворцового и Пушкинского районов, а также в секторах Кронштадтского и Курортного районов можно будет только с 8 января по тому же графику работы.

Подать заявление на регистрацию брака, а также обратиться в ЗАГСы по другим вопросам в праздничные дни петербуржцы не смогут. Как отметили в пресс-службе комитета, все остальные районные отделы в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут закрыты.