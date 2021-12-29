Ярославль, 29 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле с 31 декабря автобусный маршрут №57 начнёт обслуживать Первая пассажирская компания из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarnews.net ЛиАЗы в Ярославле

Всего на линию выйдет 16 автобусов средней вместимости. Кроме того, перевозчик должен усилить маршрут №1.

«На обслуживание маршрута №1 этот же перевозчик вместо ПАЗов выведет 10 автобусов марки ЛиАЗ большой вместимости. Они уже приехали в областной центр и проходят техническую подготовку. Все транспортные средства 2016 — 2017 годов выпуска. Планируется, что они будут выходить на линию в периоды пиковой нагрузки. Четыре из них уже работают на маршруте», — уточнили в правительстве.

При этом городские власти отмечают, что маршрутов, на которых имеются проблемы ещё достаточно — это автобусы под номерами 55, 66, 62, 92, 79, 21, 25.