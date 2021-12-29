Сухум, , 11:34 — REGNUM Подача электроэнергии в Сухуме может аварийно прекратиться в новогоднюю ночь из-за большого количества ферм для майнинга криптовалюты у жителей столицы Абхазии. Об этом заявил директор Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия в эфире Абхазского телевидения.

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«Знаем, что большое количество майнинг-аппаратов стоит у людей в домах — по два, по три штуки. Суммарно это нам приносит очень большой урон, потому что их очень много», — сказал Джинджолия.

Он призвал к совести жителей и попросил отключить оборудование, хотя бы к Новому году. Глава СУЭС отметил, что из-за возрастающих нагрузок на электросети увеличивается количество поломок. 31 декабря нагрузка традиционно растёт, так как все готовятся к празднику.

«Подстанции, на которых был проведён капитальный ремонт, установлено новое оборудование, трансформаторы — они у нас сегодня плавятся, они горят», — заявил Джинджолия.

Напомним, электросети в Абхазии из-за ненадлежащего ухода обветшали и с трудом удерживают нагрузку. При этом из-за низкой цены на электричество в республике расцветает использование майниговых ферм. Это создает еще большие нагрузки на сети и приводит к их аварийному отключению.