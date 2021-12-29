Москва, , 11:33 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (88%) никогда не передаривает подарки, полученные на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Новогодние подарки ru.torange.biz

Каждый десятый респондент (10%) иногда передаривал полученные новогодние подарки (10%). Женщины это делали в два раза чаще, чем мужчины — 15% против 6%.

Не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки 71% опрошенных. Получали такие подарки 27% граждан.

Опрос по телефону проведен 5 декабря 2021 года. Опрошен 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%).

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