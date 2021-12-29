Москва, , 11:33 — REGNUM Замедления темпов роста цен на автомобили в 2022 году ожидает Минпромторг РФ. Об этом 29 декабря заявил журналистам глава названного министерства Денис Мантуров.

Автомобили RoDobby

«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», — сказал он.

При этом ранее Мантуров сообщил, что, по данным Минпромторга, в России в нынешнем году цены на автомобили отечественного производства увеличились на 5−8%, на автомобили импортного производства — на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из исследования сервиса «Авто.ру» стало известно, что рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей выросли в России на 11% с начала 2021 года, реальные цены — на 16%.