Красноярск, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае в 2021 году начали действовать 19 ледовых переправ, самая протяженная из которых длиной 5 км. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов. В 2019 году переправ было 20, но одна была сокращена.

По словам заместителя министра, ледовые переправы связали с дорожной сетью региона 65 населенных пунктов, в период ледостава и ледохода отрезанных от Большой земли. Все переправы находятся в ведении краевого управления автомобильных дорог и проезд по ним бесплатный. Устройство переправ ведется по госконтракту с краевым бюджетом.

Ренат Даутханов сообщил, что устройство ледовых переправ началось при наступлении устойчивых морозов в декабре 2021 года и движение транспорта по ним будет обеспечиваться, скорее всего, до середины апреля. Сроки устройства переправ могут быть сдвинуты из-за водосброса гидроэлектростанций на реках Енисей и Ангара.

Ледовые переправы в районах Арктической зоны РФ устраивают муниципалитеты Норильска, Туруханского района, Эвенкийского муниципального района и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уточнил Даутханов.