Орландо, США, , 11:32 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:110.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Франц Вагнер, на счету которого 38 очков. В составе «Милуоки» форвард Яннис Адетокунбо набрал 28 очков.

«Милуоки» одержал 23-ю победу в 36 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 28-е поражение в 35 играх и идёт на 29-м месте.

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