Майкоп, , 11:30 — REGNUM В Адыгее привлекли к ответственности директора школы после получения ожогов глаз учащимися. Ему и образовательному учреждению присудили штраф в размере более 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Рециркулятор в фойе школы Наталья Смелова

Напомним, инцидент в одной из школ города Майкопа произошел в начале ноября. Несколько учащихся получили ожоги глаз из-за неправильной эксплуатации рециркулятора, который обязали использовать в образовательных организациях для обеззараживания воздуха в период пандемии коронавируса.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что персонал, который должен был следить за работой рециркулятора, не прошел необходимое обучение. Руководство школы признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Читайте также: В Адыгее ученики одной из школ Майкопа получили повреждения глаз