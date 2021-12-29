Якутск, , 11:42 — REGNUM Руководитель Амурской области Василий Орлов назвал федеральный закон об ответственном обращении с животными, инициированный депутатом Госдумы РФ Владимиром Бурматовым («Единая Россия»), несовершенным. Во время прямого эфира в Instagram он подчеркнул, что даже после стерилизации крупные собаки, возвращенные на улицы, представляют опасность для людей, в особенности детей, сообщила «Амурская правда».

Собака Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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«Он не учитывает региональные особенности, но мы не имеем право его обсуждать и должны исполнять. В соответствии с этим законом все бродячие животные должны быть отловлены, стерилизованы, затем мы их обязаны выпускать в привычную среду обитания. Что касается мелких животных, рисков больших нет, а крупные даже после стерилизации особенно в зимний период времени, когда не хватает корма, становятся агрессивным и представляют опасность для жителей и для детей в первую очередь», — высказался Василий Орлов.

Он анонсировал строительство в Амурской области трёх-четырёх межмуницпальных приютов для животных. Василий Орлов напомнил, что одна из организаций для содержания собак начала работать весной 2021 года, но её постройки сильно пострадали от наводнения и уже не будут восстанавливаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске пытаются выяснить причины гибели женщины, тело обнаружено недалеко от городского ипподрома. По разным версиям, её либо растерзали бродячие собаки, либо она умерла естественной смертью, и животные напали уже потом. Расследование ведёт следственный комитет.