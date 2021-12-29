Симферополь, 29 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Движение на участке строящейся трассы Симферополь — Евпатория — Мирный, от трассы «Таврида» на обходе Симферополя до села Скворцово, открыто официально 29 декабря, написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Он принял участие в церемонии открытия.

Трасса

«Дорога Симферополь — Евпатория — Мирный в четырехполосном исполнении разгрузит направление и снимет пробки, проезд будет комфортный, как сегодня до Керчи и Севастополя. По дорожному строительству успехи есть, мы в тройке лидеров по стране благодаря правильно выбранной политике в части привлечения крупных игроков, крупных подрядчиков», — цитирует слова Аксёнова на церемонии открытии движения «Крыминформ».

Строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный началось в феврале 2018 года. Трасса строится в две очереди. Вторая очередь трассы будет построены от села Скворцово в обход города Саки к Евпатории.