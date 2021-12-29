Хьюстон, США, 29 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 132:123.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 11 передач. Также трипл-дабл у разыгрывающего Расселла Уэстбрука — 24 очка, 12 подборов и 10 передач.

В составе «Хьюстона» защитник Джелен Грин набрал 24 очка.

«Лейкерс» одержали 17-ю победу в 35 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 25-е поражение в 35 играх и идёт на 28-м месте.

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