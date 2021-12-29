Джакарта, , 11:28 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что лекарство от коронавируса Paxlovid будет доставлено в страну в январе 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Компания Pfizer (сс)Coolcaesar

Препарат Paxlovid, произведенный Pfizer, эффективен в предотвращении смерти от коронавируса. В компании Pfizer объявили, что испытания препарата проводились на вакцинированных людях из группы высокого риска.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили 21 новый случай заражения штаммом «Омикрон».

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