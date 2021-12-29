Пенза, , 12:18 — REGNUM В Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лося. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Лось

Авария с участием дикого животного произошла 28 декабря в Пензенском районе области. По данным ведомства, сбили самку лося. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, оценен в 80 тыс. рублей.

Подробности о виновнике аварии и пострадавших в ГИБДД Пензенской области не уточняют. По мнению водителей, причиной ДТП могла стать плохая видимость.

Во избежание наезда на диких животных автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными при движении на дорогах, проходящих через лесные массивы, а также соблюдать скоростной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на автодорогах Каменского и Пензенского районов водители грузовых автомобилей не смогли предотвратить наезды на лосей. В результате аварий животные погибли.

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