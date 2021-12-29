Киев, , 11:41 — REGNUM Мобилизация детей целесообразна в случае крупного вооруженного конфликта, считает украинский аналитик Александр Кочетков. Его мнение изложено в статье для издания «Главред».

Воины Цитата из к/ф «Бегство рогатых викингов». реж. Илья Белостоцкий. 2018. Россия

Аналитик отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учёт полезно, так как при необходимости число военнослужащих увеличится, а какого они пола или возраста, особого значения не имеет.

«И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — считает Кочетков.

По словам обозревателя, современная война — это «статистика больших чисел». Призыв детей поможет «увеличить вероятные потери противника». Что касается уровня подготовки таких воинов, то он имеет значение только для спецопераций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учёту. Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что женщины по желанию будут участвовать в военных сборах.

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