Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 декабря, за сутки было выявлено 377 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 382 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время скончались шестнадцать пациентов, в том числе 43-летний мужчина.

В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3116 пациентов, в том числе 40 детей; в отделениях реанимации — 301 человек, на ИВЛ — 37 пациентов.

Всего в Новосибирской области зарегистрирован 93 941 случай заражения коронавирусом, в том числе — у 10 728 детей; 64 016 человек выписаны.