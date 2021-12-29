Москва, , 11:25 — REGNUM Ректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ назначен врио главы вуза Владимир Шевченко. Об этом 29 декабря сообщает Минобрнауки РФ в своем телеграмм-канале.

Институт нанотехнологий в электронике

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«С 30 декабря ректором Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» назначен Владимир Игоревич Шевченко», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Шевченко будет находиться на этой должности до 29 декабря 2026 года.

Отметим, Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил МИФИ и свыше десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. Также он с 3 июля был исполняющим обязанности ректора МИФИ.