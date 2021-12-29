Москва, 29 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В России следует вернуть применение такой меры наказания, как смертная казнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал точку зрения председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, который не исключил того, что в РФ может быть возвращена такая мера наказания, как смертная казнь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«[Применять смертную казнь] абсолютно необходимо, — сказал Делягин. — Потому что, во-первых, есть норма рентабельности, которую останавливает только страх смерти. Это касается тяжелых наркотиков, например. Потому что у наркомафии достаточно денег, чтобы вытащить нужных ей людей из мест лишения свободы. Или обеспечить им крайне комфортную жизнь в местах лишения свободы. А во-вторых, представьте себе, когда родственники жертв кормят убийц своих близких. А смысл пожизненного заключения ровно в этом — родственники жертв или недобитые жертвы всю свою жизнь кормят убийц своих близких. Или взять ту же измену Родине. Человек продал тайны Америке, Китаю или Англии. И даже если его посадят на 20 лет, то он будет надеяться на то, что его обменяют».

При этом Делягин заявил, что нужно предусмотреть все страхующие механизмы от ошибок, например механизм повторного независимого рассмотрения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Зорькина, вопрос о применении смертной казни не может быть снят с повестки до тех пор, пока существует практика умышленных убийств.