Вашингтон, 29 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Американский актёр, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер оформили официальный развод после десяти лет судебных разбирательств, сообщает портал TMZ.

(сс) Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

Источники портала отмечают, что в результате судов супруги почти поровну поделили имущество на $400 млн. Долгая тяжба связана с «отсутствием мотивации» и сложным урегулированием имущественных споров.

Шварценеггер, которому сейчас 74 года, женился на Шрайвер в 1986 году, у пары родилось четверо детей. В 2011 году супруги объявили о расставании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шварценеггер рассказал, что подарил 25 домов бездомным из Лос-Анджелеса.

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